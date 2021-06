Settlers - zwiastun filmu. Rodzina walczy o przetrwanie na Marsie

fot. screen z YouTube

IFC Films opublikowało pierwszy oficjalny zwiastun Settlers, nowego thrillera science-fiction o grupie pierwszych osadników ludzkości na pograniczu Marsa, którzy nie cofną się przed niczym, by przetrwać w trudnym środowisku.



W filmie pewna para, która mieszka an Marsie stara się chronić swoją córkę, Remmy przed niebezpieczeństwami świata zewnętrznego. Jednak ostatecznie dochodzi do sytuacji, gdzie dziewczyna zostaje zmuszona do eksploracji planety. Ta wyprawa może doprowadzić do jeszcze większego zagrożenia niż te czyhające na powierzchni Marsa - odkrycia prawdy, o tym, dlaczego rodzice chronili ją przed światem zewnętrznym.

W obsadzie znajdują się Sofia Boutella, Jonny Lee Miller, Brooklynn Prince, Ismael Cruz Cordova i Nell Tiger Free. Reżyseruje Wyatt Rockefeller.

Settlers - premiera filmu w kinach i na VOD w USA 23 lipca.