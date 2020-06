Cannes 2020 - organizatorzy przedstawiają oficjalną selekcję Festiwalu

fot. materiały prasowe / Flore Maquin

We Francji zamrożono wszelakie zgromadzenia, a zatem organizatorzy festiwalu w Cannes zostali zmuszeni do podjęcia decyzji o odwołaniu imprezy. Nie porzucili jednak prac nad selekcją, by móc ogłosić wybrane tytuły i wesprzeć ich twórców (którzy stracili przecież wielką szansę na światową promocję). Zapowiedzieli również, że będą promować te filmy, gdy wejdą one na ekrany kin.

Producenci zgłosili w tym roku rekordową liczbę - aż 2067 tytułów (ponad 200 więcej niż w ubiegłym roku). Wcześniej dowiedzieliśmy się, że canneńscy selekcjonerzy wybrali 56 filmów, wyprodukowanych przez producentów ze 147 krajów.

15 (26,7 %) pozycji to debiuty. Nigdy dotąd do Cannes nie napłynęło tyle propozycji pierwszych filmów: było ich aż 909!

Oto ogłoszone tytuły Cannes 2020 - wśród nich znalazł się m.in. film Wesa Andersona czy Another Round którego gwiazdą jest Mads Mikkelsen, a także francuski The Speech i film Viggo Mortensena.

The French Dispatch - Wes Anderson

Summer of 85 - François Ozon

True Mothers - Naomi Kawase

Lover’s Rock - Steve McQueen

Mangrove - Steve McQueen

Druk (Another Round) - Thomas Vinterberg

Peninsula - Sang-ho Yeon

ADN - Maïwenn

Soul - Pete Docter

Ammonite - Francis Lee

Falling - Viggo Mortensen

Broken Keys - Jimmy Keyrouz

Truffle Hunters - Gregory Kershaw and Michael Dweck

Aya and the Witch - Goro Miyazaki

Limbo - Ben Sharrock

Heaven - Im Sang-soo

Last Words - Jonathan Nossiter

Des Hommes - Lucas Belvaux

Passion Simple - Danielle Arbid

Good Man - Marie-Castille Mention Schaar

The Things We Say, the Things We Do - Emmanuel Mouret

John and the Hole - Pascual Sisto

Here We Are - Nir Bergman

Rouge - Farid Bentoumi

Sweat - Magnus von Horn

Teddy - Ludovic and Zoran Boukherma

Un médecin de nuit - Elie Wajeman

Enfant Terrible - Oskar Roehler

Nadia, Butterfly - Pascal Plante

Pleasure - Ninja Thyberg

Slalom - Charlène Favier

Casa de Antiguidades - João Paulo Miranda Maria

Ibrahim - Samuel Gueismi

Gagarine - Fanny Liatard, Jérémy Trouilh

16 Printemps - Suzanne Lindon

Vaurien - Peter Dourountzis

Garçon chiffon - Nicolas Maury

Si Le Vent Tombe - Nora Martirosyan

On the Way to the Billion - Dieudo Hamadi

9 Days at Raqqa - Xavier de Lauzanne

Cévennes - Caroline Vignal

French Tench - Bruno Podalydès

Un Triomphe - Emmanuel Courcol

Le Discours - Laurent Tirard

L’Origine du Monde - Laurent Lafitte

Flee - Jonas Poher Rasmussen

Eight and a Half - Ann Hui, Sammo Kam-Bo Hung, Ringo Lam, Patrick Tam

73. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes miał rozpocząć się w tym roku 12 maja i potrwać do 23 maja, ale termin ten został odwołany ze względu na pandemię koronawirusa. Organizatorzy zapewniają, że będą bacznie obserwować sytuację w Europie i na tej podstawie wspólnie z władzami Francji podejmą decyzję o nowej dacie festiwalu.