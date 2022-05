CANNES 2022 zakończone. Jerzy Skolimowski z nagrodą jury!

fot. Festival de Cannes / Hartland Villa

75. festiwal filmowy w Cannes dobiegł końca. Tym razem Złota Palma trafiła w ręce reżysera Rubena Östlunda za czarną komedię Triangle of Sadness z Woodym Harrelsonem w roli głównej. To już druga Złota Palma dla tego twórcy. W 2017 został on nagrodzony na tym francuskim festiwalu za znakomity obraz The Square . Polskim dystrybutorem Triangle of Sadness jest Gutek Film, jednak nie ogłosił on jeszcze daty premiery w naszym kraju.

Wśród tegorocznych laureatów znalazł się również Jerzy Skolimowski, który otrzymał nagrodę jury za swój film IO. Polskim dystrybutorem tego filmu również jest Gutek Film i tak jak przy poprzednim tytule, data premiery w naszym kraju nie została jeszcze wyznaczona.

Oto pełna lista laureatów:

Cannes 2022: laureaci

ZŁOTA PALMA

Triangle of Sadness, reż. Ruben Östlund

GRAND PRIX - ex aequo

Blisko, reż. Lukas Dhont

Stars at Noon, reż. Claire Denis

NAGRODA SPECJALNA Z OKAZJI 75-LECIA FESTIWALU

Tori et Lokita, reż. Luc Dardenne, Jean-Pierre DardenneJean-Pierre Dardenne

NAGRODA JURY - ex aequo

IO, reż. Jerzy Skolimowski

Le otto montagne, reż. Charlotte Vandermeersch, Felix Van Groeningen

REŻYSERIA

Chan-wook Park - He-eo-jil Kyeol-sim

AKTOR

Kang-ho Song - Beu-ro-keo

AKTORKA

Zar Amir-Ebrahimi - Holy Spider

SCENARIUSZ

Tarik Saleh - Boy From Heaven

CAMERA D'OR

War Pony, reż. Riley Keough i Gina Gammell

ZŁOTA PALMA DLA FILMU KRÓTKOMETRAŻOWEGO

The Water Murmurs, reż. Story Chen

NAGRODA JURY EKUMENICZNEGO

Beu-ro-keo, reż. Hirokazu Kore-eda