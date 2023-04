Cannes 2023 - ogłoszono program konkursu głównego. Anderson, Loach i Kore-eda w walce o Złotą Palmę

materiały prasowe

Wcześniej wiedzieliśmy między innymi, że filmem otwarcia tegorocznego festiwalu w Cannes będzie Jeanne du Barry w reżyserii Maïwenn. Teraz mamy pełny program wydarzenia, dzięki czemu możemy zobaczyć wszystkie tytuły, które powalczą o Złotą Palmę.

Wśród znanych nazwisk, które pojawią się w tegorocznym konkursie są między innymi: Todd Haynes, Wes Anderson, Jonathan Glazer, Aki Kaurismaki, a także Hirokazu Kore-eda. Poniżej możecie zobaczyć listę z podziałem na sekcje.

Cannes 2023 - lista programowa festiwalu

OFICJALNA SELEKCJA KONKURSOWA

Club Zero - reż. Jessica Hausner

The Zone of Interest - reż. Jonathan Glazer

Fallen Leaves - reż. Aki Kaurismaki

Four Daughters - reż. Kaouther Ben Hania

Asteroid City - reż. Wes Anderson (zobacz zwiastun poniżej)

Anatomie d’Une Chute - reż. Justine Triet

Monster - reż. Hirokazu Kore-eda

The Sun of the Future - reż. Nanni Moretti

La Chimera - reż. Alice Rohrwacher

About Dry Grasses - reż. Nuri Bilge Ceylan

L’Ete Dernier - reż. Catherine Breillat

The Passion of Dodin Bouffant - reż. Tran Anh Hung

Rapito - reż. Marco Bellocchio

May/December - reż. Todd Haynes

Firebrand - reż. Karim Ainouz

The Old Oak - reż. Ken Loach

Banel et Adama - reż. Ramata-Toulaye Sy

Perfect Days - reż. Wim Wenders

Jeunesse - reż. Wang Bing

POKAZY POZAKONKURSOWE

Killers of the Flower Moon - reż. Martin Scorsese

The Idol - reż. Sam Levinson

Cobweb - reż. Kim Jee-woon

Indiana Jones i artefakt przeznaczenia - reż. James Mangold

UN CERTAIN REGARD

The Delinquents - reż. Rodrigo Moreno

How to Have Sex - reż. Molly Manning Walker

Goodbye Julia - reż. Mohamed Kordofani

The Buriti Flower - reż. Joao Salaviza i Renée Nader Messora

Simple Comme Sylvain - reż. Monia Chokri

Kadib Abyad - reż. Asmae El Moudir

The Settlers - reż. Felipe Galvez

Omen - reż. Baloji Tshiani

The Breaking Ice - reż. Anthony Chen

Rosalie - reż. Stephanie di Giusto

The New Boy - reż. Warwick Thornton

If Only I Could Hibernate - reż. Zoljargal Purevdash

Hopeless - reż. Kim Chang-hoon

Terrestrial Verses - reż. Ali Asgari i Alireza Khatami

Rien a Perdre - reż. Delphine Deloget

Les Meutes - reż. Kamal Lazraq

La Regne Animal - reż. Thomas Cailley

Zobacz także:

Cannes 2023 - festiwal rozpocznie się 16 maja 2023 roku.