Gremlins: Secrets Of The Mogwai - jest data premiery i zwiastun. Uroczy Gizmo wraca!

Fot. Materiały prasowe

Max ogłosiło, że Gremlins: Secrets of the Mogwai, animowany prequel kultowej serii filmowej o gremlinach, zadebiutuje 23 maja 2023 roku. Zobaczcie zwiastun poniżej; wreszcie po latach dowiemy się, jak Sam Wing poznał Gizmo, zanim stworzenie trafiło w ręce Billy'ego w filmie Gremliny rozrabiają z 1984 roku. Przekonacie się sami.

Gremlins: Secrets of the Mogwai - nowe szczegóły serialowego prequelu filmu

Gremlins: Secrets Of The Mogwai - zwiastun

Gremlins: Secrets Of The Mogwai - fabuła

W oficjalnym opisie fabuły Gremlins: Secrets of the Mogwai możemy przeczytać, że to historia, która rozgrywa się w latach 20. w Szanghaju, gdzie 10-letni Sam Wing (przyszły właściciel sklepu z filmu Gremliny rozrabiają) poznaje młodego mogwaja zwanego Gizmo. Wraz z nastoletnią, uliczną złodziejką o imieniu Elle, wyruszają w niebezpieczną podróż przez wiejską część Chin. Po drodze spotykają różne barwne potwory i duchy znane z chińskiego folkloru, z którymi czasami muszą walczyć. Podczas wyprawy, której celem jest powrót Gizmo do swojej rodziny i odkrycie legendarnego skarbu, są ścigani przez żądnego władzy przemysłowca i jego rosnącą armię złych gremlinów.