Star Wars: Ahsoka - wyciekł zwiastun z Celebration. Jest scena z Thrawnem

Źródło: Wookipedia

Rozbudowany zwiastun serialu Star Wars: Ahsoka został nagrany telefonem przez osobą, która była podczas panelu na Star Wars Celebration 2023 w Londynie. Wszystko jednak widać doskonale. Widzimy więc sporo nowych scen na czele z Sabine Wren z mieczem świetlnym Ezry Bridgera czy Wielkiego Admirała Thrawna w pełnej okazałości, w którego wciela się Lars Mikkelsen.

Star Wars: Ahsoka - zwiastun

Star Wars: Ahsoka - czas trwania odcinków

Collider rozmawiał też z Davem Filonim i zadał mu pytanie o czas trwania. Twórca serialu twierdzi, że będzie on podobny do tego, co fani dostają w The Mandalorian. Nie wyklucza jednak, że będą odrobinę dłuższe. Uważa on, że krótsze odcinki są lepsze dla tempa opowieści. Przyznaje, że lubi dłuższe odcinki, ale ten czas trwania musi być korzystny dla historii i jej rozwoju.

Star Wars: Ahsoka - premiera w sierpniu 2023 roku.

Star Wars: Ahsoka - zdjęcia z panelu