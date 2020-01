Captain Tsubasa: Rise of New Champions - kultowe anime doczeka się gry. Oto pierwszy zwiastun

Captain Tsubasa: Rise of New Champions to nowa gra na podstawie kultowego anime, które cieszyło się dużą popularnością w Polsce w latach 90. Produkcja tworzona jest z myślą o o pecetach, konsolach PlayStation 4 oraz Nintendo Switch i ma zadebiutować jeszcze w tym roku, chociaż dokładna data premiery nie została ujawniona.

Niewiele wiadomo też na temat samej rozgrywki. W oficjalnym opisie gry możemy przeczytać, że zaoferuje ona "świeże spojrzenie na piłkę nożną", "radosną akcję" i "widowiskowe strzały, z których zasłynęła marka". Twórcy obiecują też grafikę wyglądającą, jak ta z anime oraz kilka zróżnicowanych trybów rozgrywki, które mają zapewnić zabawę na długo.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions

Kapitan Jastrząb to manga z 1981 roku, która z czasem doczekała się także wersji anime. Była to jedna z pierwszych tego typu produkcji, które pokazywano w polskiej telewizji. Na rynek trafiło też kilkanaście gier na podstawie tej marki. Najnowsza z nich to Captain Tsubasa: Dream Team z 2017 roku, które pojawiło się na urządzeniach mobilnych z systemami Android oraz iOS.