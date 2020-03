Captain Tsubasa: Rise of New Champions: oto szczegóły trybu New Hero

Captain Tsubasa: Rise of New Champions to nadchodząca produkcja na podstawie kultowego anime Kapitan Jastrząb, które cieszyło się dużą popularnością w Polsce w latach 90. Gra zaoferuje kilka trybów rozgrywki, w tym New Hero, czyli karierę dla jednego gracza, w której stworzymy własnego bohatera w dostępnym kreatorze, a następnie będziemy prowadzić go na sam szczyt.

W New Hero gracze wybiorą jedną z trzech szkół - Furano Middle School z Hokkaido, Toho Academy z Tokyo lub Musashi Middle School, a następnie będą starali się pokonać drużynę samego Tsubasy, czyli Nankatsu Middle School. Twórcy obiecują emocjonująca historię, a także możliwość nawiązywania przyjaźni z postaciami znanymi z anime. To zaś ma pozwalać na zdobywanie wyjątkowych zdolności i specjalnych strzałów.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions

Captain Tsubasa: Rise of New Champions ma zadebiutować jeszcze w tym roku na PC, PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch, ale dokładna data premiery gry nie została jeszcze ujawniona.