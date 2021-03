Carnage w czerni, bieli i krwi. Ta historia może być prawdziwym hitem

Marvel

Marvel już wcześniej zapowiedział powstanie serii Carnage: Black, White & Blood, która zostanie utrzymana w czarno-białej tonacji wizualnej, przeplatanej plamami krwi - warto przypomnieć, że na amerykańskim rynku ukazuje się obecnie korzystający z takiej samej konwencji i doskonale przyjmowany cykl, którego centralną postacią jest Wolverine. Amerykańskie portale popkulturowe spekulują, że nadchodząca historia może okazać się prawdziwym hitem dla fanów Marvela.

Wszystko przez odpowiadający za serię zespół twórców, w skład którego wchodzą Al Ewing (autor genialnego Immortal Hulka), Tini Howard, Ken Lashley, Juan Fernández, Benjamin Percy, Sara Pichelli, Mattia Iacono i John McCrea. Jakby tego było mało, materiały promocyjne zapowiadają, że to czytelnicy będą decydować, w jakim kierunku rozwinie się opowieść.

Tak prezentują się pierwsze materiały promocyjne, które udostępnił na swojej stronie serwis Comic Book Resources:

Carnage: Black, White & Blood #1 - okładka

Oto oficjalny opis cyklu:

Doświadcz wymagającego wysiłku intelektualnego chaosu, który spowodował Carnage, powołany do życia przez jednych z największych twórców Marvela! Strzeżcie się jednak, Prawdziwi Wyznawcy! W nawiązaniu do imienia tytułowej postaci, te mrożące krew w żyłach opowieści nie są przeznaczone dla wrażliwych... Przyjdą do was w czerni, bieli i krwi!

Pierwszy zeszyt serii ukaże się w USA 24 marca.