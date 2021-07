Carnage prezydentem USA? Prawicowy populizm dał mu ogromne możliwości

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Donosiliśmy już Wam o wydarzeniach z zeszytu Alpha #1, pierwszej odsłony wydarzenia Extreme Carnage. Przypomnijmy, że tytułowy symbiont powrócił po rozszarpaniu jego ciała przez nasłane na niego przez Venoma rekiny - najpierw opanował plankton, by później szukać kolejnych gospodarzy: ryby, żarłacza białego, kapitana statku rybackiego i agenta rządu USA. Jak się jednak okazuje, Carnage poszedł krok dalej i nie jest wykluczone, że w najbliższej przyszłości powalczy o urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Z Alpha #1 wynika bowiem, że obdarzony skłonnościami sadystycznymi symbiont ostatecznie przejął kontrolę nad ciałem senatora Krane'a, cieszącego się w uniwersum coraz większą popularnością prawicowego populisty, który do swoich sympatyków trafia za pomocą płomiennych przemów o konieczności wypędzenia z Ziemi kosmitów. Krane w ostatnim czasie sprzymierzył się z Przyjaciółmi Ludzkości, organizacją walczącą wcześniej z mutantami, która po King in Black wzięła na swój celownik symbionty i innych obcych.

Jedna ze scen wyraźnie sugeruje, że senator zamierza ubiegać się o urząd prezydenta USA.

Extreme Carnage Alpha #1 - plansze

Warto jednocześnie zauważyć, że Carnage w tajemniczy sposób przyciąga do siebie ukrywające się w ciałach zwolenników Krane'a symbionty - ze słów Flasha Thompsona aka Anti-Venoma dowiadujemy się nawet, że dąży on do stworzenia własnego Roju, podobnego do tego, nad którym dawniej władał Knull.

Nie jest jasne, w jaki sposób na działania Carnage'a zareaguje Venom, aktualny Król w Czerni i władca symbiontów.