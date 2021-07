Śmierć Doktora Strange'a - Avengers niosą trumnę i nowy Juggernaut. Event się rozrasta

Marvel

Marvel podał kolejne szczegóły wydarzenia Śmierć Doktora Strange'a - przypomnijmy, że w głównej serii eventu, za którą odpowiadają scenarzysta Jed MacKay i rysownik Lee Garbett, heros w tajemniczych okolicznościach straci życie, a oficjalny opis fabuły sugeruje morderstwo. Wydarzenie to wstrząśnie całym uniwersum; nie jest wykluczone, że doprowadzi ono do przekazania tytułu Najwyższego Maga innej postaci.

Cykl Death of Doctor Strange ma liczyć 5 zeszytów. Będą mu towarzyszyć tie-iny: Death of Doctor Strange: Avengers #1 (Mściciele zmierzą się w nim z nową wersją Juggernauta - do jego pokonania będą potrzebować "porady z dziedziny magii) i Strange Academy Presents: Death of Doctor Strange #1 (tytułowa szkoła młodych adeptów sztuki magii zostanie zamknięta, a Iric i Alvi staną do boju z własną matką, Enchantress). Z kolei okładka komiksu Death of Doctor Strange #2 pokazuje trumnę protagonisty niesioną przez członków Avengers.

Death of Doctor Strange #2 - okładka

Pierwsza odsłona wydarzenia Śmierć Doktora Strange'a ukaże się na amerykańskim rynku 22 września.