Carter - pełny zwiastun. Netflix zrobił najlepszy film akcji roku?

fot. Netflix

Carter to film akcji z Korei Południowej, za kamerą którego stoi Jung Byung-gil, który stworzył swego czasu hit Pani Zło. Każdy, kto oglądał wie, że to reżyser o nowatorskim podejściu do tworzenia scen akcji. Nie inaczej jest w produkcji Netflixa, która została w całości nakręcona na jednym ujęciu bez żadnych cięć. Jest to zarazem pierwszy film oryginalny Netflixa tworzony w Korei Południowej. Po sukcesie wielu seriali, które zbierały dobre recenzje, czas na filmy?

Carter - zwiastun

Carter - o czym jest film?

Dwa miesiące po śmiertelnej pandemii, która zaczęła się w strefie zdemilitaryzowanej DMZ, a potem zdziesiątkowała Stany Zjednoczone i Koreę Północną, „Carter” budzi się, nie pamiętając nic ze swojej przeszłości. W głowie ma tajemnicze urządzenie, a w ustach — zabójczą bombę. Dziwny głos dochodzący z jego ucha wydaje mu rozkazy. Bomba może wybuchnąć w każdej chwili — chyba że uratuje dziewczynę, która jest jedynym antidotum na wirusa. Ale CIA i północnokoreańscy organizatorzy zamachu stanu depczą mu po piętach.

Carter - premiera w Netflixie na całym świecie odbędzie się 5 sierpnia 2022 roku.