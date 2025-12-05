Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Cary-Hiroyuki Tagawa nie żyje. Aktor, którego znali wszyscy fani Mortal Kombat

Cary-Hiroyuki Tagawa zmarł w wieku 75 lat. Popularny aktor przez wiele dekad był na ekranie w rozmaitych rolach, najczęściej złoczyńców, którzy swoją charyzmą kradli ekran i stawali się mocnymi zaletami filmów i seriali.
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  śmierć 
Mortal Kombat
Cary-Hiroyuki Tagawa fot. materiały prasowe
Reklama

Cary-Hiroyuki Tagawa zmarł w wieku 75 lat w Santa Barbara. Informację potwierdziła rodzina aktora w rozmowie z Deadline. Powodem śmierci były komplikacje po udarze.

Cary-Hiroyuki Tagawa - kariera

Często był kultowym złoczyńcą ekranu, ale przede wszystkim był Shang Tsungiem we franczyzie Mortal Kombat. Zadebiutował w tej roli w filmie kinowym z 1995 roku, a potem powrócił w kontynuacji z 1997 roku. Jego osoba była tak silnie kojarzona z czarnoksiężnikiem, że nie był to koniec tej przygody. Zagrał Shang Tsunga w jednym odcinku Mortal Kombat: Legacy, jednym odcinku Mortal Kombat X: Generations oraz w dwóch grach - Mortal Kombat 11 i Mortal Kombat: Onslaught.

Co ciekawe, to nie był jego jedyny związek ze światem gier - podkładał głos w takich tytułach jak Soldier Boyz, Batman: Rise of Sin Tzu czy World of Warcraft: Legion. Wystąpił też w aktorskiej adaptacji Tekkena.

Przełomem w karierze był jednak niezaprzeczalny klasyk kina - Ostatni cesarz z 1987 roku w reżyserii Bernardo Bertolucciego. Mogliśmy go oglądać w takich filmach jak Licencja na zabijanie, Wschodzące słońce, Pearl Harbor, Planeta Małp, Elektra, Wyznania gejszy, Cedry pod śniegiem czy 47 Roninów. Można by wymieniać długo – w dorobku miał prawie 150 filmów, od kina klasy B po największe hollywoodzkie produkcje. Często wykorzystywał na ekranie swoje umiejętności w sztukach walki - przez całe życie trenował kendo i karate.

Widzieliśmy go także w serialach, m.in. The Man in the High Castle, Nash Bridges, Hawaii, Zemsta, Zagubieni w kosmosie czy Niebieskooki samuraj – ten ostatni tytuł był jego ostatnią rolą w karierze.

Źródło: deadline.com

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  śmierć 
Mortal Kombat
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

8,0

2015
The Man in the High Castle
Oglądaj TERAZ The Man in the High Castle Dramat

7,6

2011
Mortal Kombat: Legacy
Mortal Kombat: Legacy Sci-Fi
Powiązane filmy

7,8

1987
Ostatni cesarz
Oglądaj TERAZ Ostatni cesarz Biografia

6,9

1995
Mortal Kombat
Mortal Kombat Akcja

Najnowsze

1 Avengers: Doomsday - fanart od Bucky Seventysix
-
Plotka

Marvel z niespotykaną promocją Avengers: Doomsday. Na nowego Avatara pójdziecie... 3 razy

2 motorola edge 70 Pantone Colour of the Year 2026
-

Motorola edge 70: smartfon, który błyszczy kryształami Swarovskiego

3 Rycerz Siedmiu Królestw - oficjalne zdjęcie z serialu osadzonego w świecie Gry o tron
-

Rycerz Siedmiu Królestw - finałowy zwiastun. Przygoda, jakiej w Westeros jeszcze nie było

4 Faceci w czerni
-

Faceci w czerni - będzie nowy film. Pierwsze informacje mogą być dobrą wiadomością dla fanów

5 Byron Bowers
-

Wyczekiwany w MCU mutant obsadzony! Nowe nazwisko w obsadzie Wonder Mana

6 Teheran - sezon 3
-

Teheran oficjalnie przedłużony! Zwiastun i data premiery 3. sezonu

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s24e10

Piekielna kuchnia Gordona Ramsaya

s16e19

SpongeBob Kanciastoporty

s16e18

SpongeBob Kanciastoporty

s2025e234

Moda na sukces

s33e10

The Graham Norton Show

s42e65

s2025e237

Anderson Cooper 360

s2025e241

The Lead with Jake Tapper
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Marvel Cosmic Invasion

01

gru

Gra

Marvel Cosmic Invasion
Troll 2

01

gru

Film

Troll 2
Destiny 2: Renegades

02

gru

Gra

Destiny 2: Renegades
Co. Za. Radość

03

gru

Film

Co. Za. Radość
Miłość w prezencie

03

gru

Film

Miłość w prezencie
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Gabriel Luna
Gabriel Luna

ur. 1982, kończy 43 lat

Maciej Musiałowski
Maciej Musiałowski

ur. 1993, kończy 32 lat

Amy Acker
Amy Acker

ur. 1976, kończy 49 lat

Paula Patton
Paula Patton

ur. 1975, kończy 50 lat

Tamara Feldman
Tamara Feldman

ur. 1980, kończy 45 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

The Voice of Poland: kto wygrał 16. edycję? Oto zwycięzca

2
-

Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary z programu są razem do dziś

3
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

4

Ślub od pierwszego wejrzenia 11: które pary zostały w małżeństwie, a które się rozwodzą?

5

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

7

Stranger Things: obsada 5. sezonu. Kto gra kogo?

8

Kuchenne rewolucje: Warszawa - restauracja Galop. Dalsze losy, adres, menu

9

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

10

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 337-342. Co się wydarzy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV