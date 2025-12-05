Marvel z niespotykaną promocją Avengers: Doomsday. Na nowego Avatara pójdziecie... 3 razy

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Instagram/70.6ix

Reklama

Nie ma dnia, by w sieci nie pojawiały się kolejne informacje i spekulacje na temat zwiastuna Avengers: Doomsday, który ma zadebiutować przed kinowymi seansami nowego Avatara. Teraz mamy dla Was dwie rewelacje, które mogą rozpalić umysły wielu fanów Marvela. Scooper Daniel Richtman raportuje, że Disney zaprezentuje trailer jednej ze swoich produkcji już 11 grudnia. Najczęstsze typy w tej kwestii to aktorski remake Vaiany, Toy Story 5 bądź właśnie film braci Russo.

Prawdziwą bombę spuścił jednak Chris Gore, ceniony dziennikarz i założyciel serwisu Film Threat. Twierdzi on, że Marvel przygotował ostatecznie aż trzy osobne zwiastuny Avengers: Doomsday, które są ze sobą fabularnie "powiązane". Miałyby być one pokazywane w kinach przed Ogniem i popiołem, ale jest tu pewien haczyk - poszczególne trailery będą debiutować tydzień po tygodniu. Pierwszy z nich trwa "około minuty" i najprawdopodobniej szybko trafi do sieci. Dwa pozostałe mogą być zarezerwowane wyłącznie dla kin.

Nie ulega wątpliwości, że ta niespotykana promocja przyszłorocznej odsłony MCU z punktu widzenia Disneya ma na celu nie tylko zwiększenie zainteresowania wokół Doomsday, ale i zachęcenie do wielokrotnego obejrzenia Avatara 3. Jeśli powyższe doniesienia okażą się prawdziwe, dzieło Jamesa Camerona w swoim drugim i trzecim tygodniu obecności w kinach może nadal cieszyć się olbrzymią popularnością - lub nawet ją zwiększyć.

Do rewelacji Gore'a odniósł się zazwyczaj dobrze poinformowany scooper Cryptic4KQual:

Istnieją pewne dowody na poparcie tych doniesień, ale - niestety - nie mogę ich na razie potwierdzić. Chris ma swoje źródła, więc nie kwestionuję jego słów o trzech zwiastunach wypuszczonych do kin w ciągu trzech tygodni.

Marvel lubi cringe? 35 scen z filmów i seriali MCU, które mogą wywołać zażenowanie

Nowy Avatar wejdzie do polskich kin 19 grudnia. Z kolei Avengers: Doomsday ma ustaloną datę premiery na 18 grudnia przyszłego roku.