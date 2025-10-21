Catan jako serial! Netflix stworzy uniwersum oparte na kultowej grze planszowej

fot. materiały prasowe

Oficjalnie ogłoszono, że platforma streamingowa Netflix nabyła globalne prawa do adaptacji kultowej gry planszowej Catan. Od razu potwierdzono, że rozpoczęto prace nad filmem, serialami fabularnymi oraz programami rozrywkowymi. Pod uwagę brane są produkcje aktorskie oraz animacje. Wszystko ma być częścią budowanego uniwersum wokół tej franczyzy. Nie ujawniono szczegółów dotyczących tego, jak fabularnie projekty mają się prezentować ani kto je zrealizuje.

Catan jako serial

Darren Kyman z ramienia wydawcy gry, Pete Fenlon z Catan Studios oraz Guido i Benjamin Teuber, synowie twórcy gry, będą producentami wszystkich projektów.

- Miliony ludzi czerpią rozrywkę z Catanu od czasu, gdy gra została stworzona. Dla wielu to wejście w świat współczesnych gier planszowych. Jestem podekscytowany, że gra zostanie rozbudowana o większą widownię, która będzie odkrywać bogactwo tego uniwersum. To ekscytujące dla przyszłości franczyzy. Jednocześnie jest to dowód na to, że gry planszowe są częścią popkultury i popularną rozrywką w domach na całym świecie - napisał w oświadczeniu Thomas Koegler, prezes wydawcy gry Asmodee.

Przypomnijmy, że Catan po raz pierwszy został wydany w 1995 roku i stał się prawdziwym globalnym fenomenem. Sprzedano ponad 45 mln egzemplarzy na całym świecie, a grę przetłumaczono na 40 języków. W niej gracze udają się na fikcyjną wyspę Catan, na której muszą gromadzić surowce i rozbudowywać osady.