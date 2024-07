Nadchodzi kocie tornado. Nie jesteście gotowi na ten zwiastun

Fot. Materiały prasowe

Wild Eye Releasing pokazało pierwszy zwiastun filmu Catnado. Produkcja ma być częścią antologii, w której każda odsłona będzie opowiadać o katastrofie z kotkami w roli głównej. Formą będzie to trochę przypominać kultową w pewnych kręgach serię Rekinado, choć po trailerze możemy spodziewać się raczej budżetu w stylu The Velocipastor.

Zwiastun Catnado

W zwiastunie Catnado narratorka opowiada, że koty są "boskimi stworzeniami, które mogą przynieść radość i szczęście", ale również być "zabójcami". Kobieta wyjawia, że nadszedł ten dzień, w którym te stworzenia postanowiły zaatakować, więc ludzkość jest zgubiona, a następnie na ekranie pojawią się różne "przerażające" ujęcia: kocie tornado, atakujące po kostkach czworonogi, fruwające maskotki mruczków (tak jak wspominaliśmy - są pewne subtelne przesłanki, że budżet może być niewielki) i na końcu zeznanie świadka tego fenomenu.

