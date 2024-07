Zwiastuny do obejrzenia w ten weekend - 18 tytułów z trailerami. Nowości od Marvela i Netflixa

Fot. Materiały prasowe

Trzy kobiety

Jak wyglądają kobiece pragnienia i namiętności? O tym opowie serial Trzy kobiety.

Rick i Morty: Anime

Zadebiutował zwiastun spin-offu kultowej produkcji Rick i Morty, który na platformę Max trafi już 16 sierpnia.

Para idealna - zwiastun

Para idealna to nadchodzący serial Netflixa, który powstał na podstawie bestsellerowej książki o tym samym tytule autorstwa Elin Hilderbrand. Zobaczcie zapowiedź.

Netflix opublikował zwiastun czwartego i zarazem finałowego sezonu The Umbrella Academy, w którym bohaterowie staną przed ostatnią szansą na uratowanie świata.

Netflix odkrył karty, publikując pełny zwiastun nowego serialu Dekameron, który ma być czarną komedią z nutką opery mydlanej. Pomimo kostiumowej otoczki nie jest to serial historyczny, ale coś bardziej w stylu Bridgertonów, bo twórczyni wykorzystuje taką konwencję, by opowiadać zwariowaną historię.

Animacja Futurama powraca z 12. sezonem.

Bandyci czasu to serial przygodowy stworzony przez ciekawe trio twórców. Są to Taika Waititi (Thor: Ragnarok), serial Rdzenni i wściekli), Jermaine Clement (Flight of the Conchords) oraz Iain Morris (The Inbetweeners).

Marvel Studios ruszyło z promocją serialu To zawsze Agatha, który jest bezpośrednim spin-offem najlepiej ocenianej małoekranowej produkcji MCU pod tytułem WandaVision.