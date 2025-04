Walka o przetrwanie w Nowym Jorku lat 90. Pierwsze zdjęcia z filmu Caught Stealing

fot. Vanity Fair

Vanity Fair opublikowało pierwsze zdjęcia z nadchodzącej produkcji kinowej Caught Stealing. Film w reżyserii Darrena Aronofsky’ego to thriller kryminalny osadzony w Nowym Jorku późnych lat 90. Historia jest bazowana na książce o tym samym tytule autorstwa Charliego Hustona.

Caught Stealing - pierwsze zdjęcia

Caught Stealing - fabuła, obsada, data premiery

Hank Thompson to wypalony zawodnik baseballowy, obecnie pracujący jako barman we wschodniej części Manhattanu. Któregoś dnia jego sąsiad, Russ, opuszcza miasto, zostawiając mu pod opieką swojego kota. Niedługo później Hank wbrew własnej woli zostaje zmuszony do dzikiej walki o przetrwanie w półświatku przestępczym Nowego Jorku z lat 90., gdy w jego domu pojawiają się dwaj przedstawiciele rosyjskiej mafii.

W głównej obsadzie filmu znaleźli się: Austin Butler, Bad Bunny, Zoë Kravitz, Regina King, Liev Schreiber, Vincent D’Onofrio oraz Matt Smith.

Premiera kinowa filmu Caught Stealing w Stanach Zjednoczonych odbędzie się 29 sierpnia. Na razie nie potwierdzono jeszcze daty premiery w Polsce.