Cave of Dreams – nowy film twórców Twojego Vincenta i Chłopów to horror!

Fot. Materiały prasowe

Jak donosi Deadline, nowym projektem twórców Twojego Vincenta i Chłopów jest Cave of Dreams. Animacja zostanie stworzona w tym samym malarskim stylu, co ich dwa poprzednie filmy. W centrum historii będzie hiszpański artysta Francisco Goya i jego twórczość, a projekt ma być horrorem.

Cave of Dreams - co wiemy?

Hugh Welchman, część duetu reżyserskiego, pojawił się na sesji Iberseries w Madrycie, gdzie zapowiedział film. Na miejscu byli dziennikarze Deadline.

- Nasz kolejny projekt będzie oparty na obrazach Goi, głównie na jego bardzo mrocznych i późniejszych pracach. Będzie to ręcznie malowana animacja w gatunku horroru. To będzie tak wielki projekt, że będziemy mieć przynajmniej czterech koproducentów z Hiszpanii i pewnie czterech spoza tego kraju.

W wieku 46 lat Francisco Goya stracił słuch i to wpłynęło na jego sztukę, która stała się mroczna. Wówczas powstała seria 14 obrazów, które będą inspiracją dla Cave of Dreams.

Producentem będzie BreakThru Films, a twórcami ponownie Hugh Welchman i DK Welchman. Film ma wsparcie finansowe Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Tym razem będzie to zagraniczna grupa malarzy, którzy będą tworzyć obrazy, stanowiące podstawę animacji. Welchman zdradził, że planują zebrać hiszpańskich artystów.