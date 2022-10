CD Projekt się rozwija. Sequel gry Cyberpunk 2077 zrobi nowe studio

Źródło: materiały prasowe

CD Projekt zakłada nowe studio deweloperskie CD Projekt RED North America. W jego skład będą wchodził dwa zespoły: jeden w amerykańskim Bostonie, drugi w kanadyjskim Vancouver. To właśnie amerykańska filia CDP będzie zajmowała się kontynuacją gry Cyberpunk 2077. W zespole znajdą się też twórcy pierwowzoru, jak Paweł Sasko, reżyser zadań w futurystycznej produkcji, który również przenosi się do Ameryki, by tam pracować nad nowym tytułem.

Nasze plany są ambitne i wymagają wiele pracy, zaangażowania i dalszego rozwoju. W tym celu chcemy stworzyć nowy zespół w Bostonie, który wspólnie z rozwijającym się teamem z Vancouver stanie się CD Projekt RED North America. Ten ruch umożliwi nam pełny dostęp do puli talentów z Ameryki Północnej - komentuje Adam Nielubowicz, wiceprezes CD Projekt do sprawy finansowych

CD Projekt zatrudnia około 700 deweloperów. Rokrocznie zwiększano ich liczbę o około 100. Tym razem jednak studio chce zwiększyć liczebność i przyrost roczny nowych pracowników. Ma to związek z ambitnymi planami wydawcy, które zakładają kilka produkcji w tym kontynuacje dwóch wielkich hitów.