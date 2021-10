CD Projekt przejmuje The Molasses Flood. Studio zajmie się stworzeniem nowej gry

fot. CD Projekt

Oficjalnie poinformowano, że CD Projekt inwestuje w kolejny zespół deweloperów. Tym razem polska firma postanowiła przejąć amerykańskie studio The Molasses Flood, które ma na koncie dwie dobrze oceniane produkcje niezależne, które stawiały na survival: The Flame in the Flood oraz Drake Hollow.

Twórcy z The Molasses Flood poinformowali o całej sprawie w komunikacie, który opublikowano w mediach społecznościowych, jednocześnie zapewniając, że zachowują autonomię i nie zmieniają nazwy. Z krótkiej wiadomości dowiadujemy się też o ich planach na przyszłość: zajmą się oni stworzeniem zupełnie nowej gry na podstawie marki będącej w rękach CD Projektu. Można więc założyć, że chodzi tutaj o produkcję w uniwersum Wiedźmina lub Cyberpunk 2077.

https://twitter.com/molassesflood/status/1451570234536730634

The Molasses Flood od jakiegoś czasu prowadzi też intensywne działania rekrutacyjne. Prawdopodobnie ma to związek z nowym projektem.