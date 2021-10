Haunted Chocolatier to nowa gra Erica Barone'a, twórcy Stardew Valley. Zobacz pierwszy gameplay

fot. ConcernedApe

Eric Barone, znany także jako ConcernedApe, twórca szalenie popularnej gry niezależnej Stardew Valley, oficjalnie ujawnił swój nowy projekt. Haunted Chocolatier na pierwszy rzut oka wygląda podobnie do poprzedniej produkcji twórcy, ale to tylko pozory. Tym razem gracze zajmą się wytwarzaniem czekolady, a niezbędne do tego składniki pozyskamy... walcząc z przeciwnikami.

Deweloper zapewnia, że choć w grze pojawia się walka, nawiedzony zamek oraz duchy, to atmosfera Haunted Chocolatier ma być radosna i podnosząca na duchu.

Czekolada reprezentuje wszystko to, co jest rozkoszne. Nawiedzony zamek zaś reprezentuje przyciąganie przez to, co nieznane. Duchy reprezentują wpływ przeszłości. Wszystkie te rzeczy są istotne. Nie myślcie jednak, że to będzie zła lub negatywna gra przez to, że są w niej duchy w nawiedzonym zamku. Wręcz przeciwnie, chciałbym, by była to gra pozytywna, podnosząca na duchu i dobrze nastawiająca do życia. Niemniej jednak jeśli uznać, że Stardew Valley miało w sobie energie słońca, to Haunted Chocolatier ma energię księżyca. Obie są istotne - tłumaczy Barone.

Haunted Chocolatier oficjalnie zmierza na PC, ale Barone mówi, że chciałby wydać swoje nowe dzieło na wszystkie istotne platformy. Data premiery nie została ujawniona, ale najprawdopodobniej nie powinniśmy nastawiać się na debiut w nadchodzących miesiącach.

To kolejna gra, którą tworzę, ale nie będzie gotowa przez dłuższy czas - czytamy w opisie pod pierwszym materiałem z rozgrywki.