CDA Premium - nowości na kwiecień 2021

Serwis CDA Premium przygotował dla swoich subskrybentów pięć nowych filmów na kwiecień 2021. W tym jest polski film oscylujący pomiędzy kinem grozy, a dramatem o dzieciach z obozu koncentracyjnego. Charakteryzuje się on świetnie budowanym napięcie. Mowa o Wilkołaku, który jest dostępny od 1 kwietnia 2021 roku.

Również 1 kwietnia do oferty trafił film Tajemnice Joan oparty na powieści szpiegowskiej inspirowanej prawdziwą historią. W głównej roli gra niezrównana Judi Dench.

Co jeszcze w ofercie?

Co kryje się pod powierzchnią opowiada o 16-letniej Liberty, która wraca do domu z letniego obozu i odkrywa, że jej matka ma nowego chłopaka. Co więcej, zamierza go poślubić. Tommy jest super uroczy, super inteligentny i super

piękny. Idealny. Jakby nie był człowiekiem... Premiera odbyła się 4 kwietnia 2021 roku.

Possessor to intrygująca mieszanka thrillera z horrorem science fiction. Za kamerą stoi Brandon Cronenberg, syn Davida Cronneberga. Bohaterką jest Tasya, która na zlecenie tajnej organizacji pozbywa się niewygodnych dla bogaczy osób. Używa do tego zaawansowanej technologii, ale jej najnowszy cel stawia opór i chce walczyć. Premiera odbędzie się 16 kwietnia.

Ostatnią nowością jest dobrze oceniany dokument Diego o legendzie piłki nożnej Diego Maradonie. Film koncentruje się na jego karierze piłkarskiej. Jeden z takich filmów dokumentalnych, które nie tylko poruszą emocje, ale pozwolą lepiej poznać historię nie żyjącego piłkarza. Premiera 23 kwietnia.