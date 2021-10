CDA Premium - nowości na jesień. Co obejrzeć?

Fot. CDA premium

CDA Premium przygotowało nowości dla swoich subskrybentów na jesień. Jest wśród w nich spora różnorodność. W październiku w ofercie serwisu pojawi się aż 7 nowych pozycji. Z 2021 roku będą takie produkcje jak Kraina Cudów czy Zło wcielone. Subskrybenci będą mieli okazję obejrzeć jeden z najważniejszych polskich tytułów w ostatnich latach, jakim jest Boże Ciało. Będzie miał też premierę 4. sezon popularnego serialu Miłość i Medycyna, który opowiada o losach męskiego pielęgniarza w surowym środowisku. Poniżej możecie zobaczyć zestawienie wszystkich nowości na jesień.

Fot. Materiały prasowe

CDA Premium - nowości na październik

Zło wcielone

Zło wcielone to film z 2021 roku, oparty na prawdziwych materiałach z rozmów Billa Hagmaiera z Tedem Bundym, legendarnym seryjnym zabójcą. Produkcja pokaże skomplikowaną więź, jaka wytworzyła się pomiędzy mężczyznami. W głównych rolach zobaczymy takich aktorów jak Elijah Wood i Luke Kirby. Film dostępny od 1 października.

Kozacy

Kozacy to serial z 2020 roku, który niektórzy określają ukraińskimi Piratami z Karaibów! To pozycja komediowa, który przybliży widzom losy Iwana. To wychowywany przez polską arystokratkę skromny chłopak. Wpada jednak na pomysł obrabowania rosyjskiego cara, jednak w szlachetnym celu. Produkcja ma 12 odcinków. Będzie dostępna na CDA Premium w październiku.

Miłość i Medycyna

Będzie to już 4. sezon serialu o mężczyźnie, który z powodu braku wykwalifikowanych pielęgniarek dostaje pracę w ich zawodzie. Nie jest mu jednak łatwo, ponieważ to środowisko jest przesiąknięte staroświecką hierarchią i surowymi zasadami. Miłość i Medycyna będzie dostępna w serwisie w październiku.

Boże ciało

Boże ciało to polski film z 2019 roku, który pojawi się w serwisie CDA Premium 15 października. Produkcja opowiada o 20-letnim Danielu, który przechodzi przemianę duchową i postanawia udawać księdza. Film był nominowany do Oscara.

Kurier

Kurier to produkcja z 2019 roku, która w CDA Premium będzie dostępna od 1 października. Film przedstawia polityczne przygotowania do powstania warszawskiego w 1944 roku. Głównym bohaterem jest Jan Nowak-Jeziorański, który ma za zadanie dowiedzieć się, czy Anglicy pomogą w walkach powstańczych. W głównej roli wystąpił Philippe Tłokiński.

Revolt aka Kosmiczni najeźdźcy

Revolt aka Kosmiczni najeźdźcy będzie dostępne od 1 października. Produkcja opowiada o inwazji obcych. To połączenie kina Sci-fi z kinem akcji.

Kraina Cudów

Kraina Cudów to serial animowany dla dorosłych z 2021 roku. Widzowie mogą spodziewać się dziwnych stworzeń, takich jak nadużywającej alkoholu Wróżki Zębuszki. W pakiecie jest też niecenzuralny język. To dobra pozycja dla fanów takich tytułów jak Kapitan Bomba. Kraina Cudów pojawi się w CDA Premium w październiku.

CDA Premium - co jeszcze w ofercie na jesień?

Wschód

Holenderski film wojenny, którego akcja rozgrywa się w latach czterdziestych XX wieku w Indonezji. Wschód opowiada o młodym rekrucie, kwestionującym brutalność swojego przełożonego. Produkcja w realistyczny sposób próbuje oddać wpływ wojny na człowieka.

Czerwony Duch

Czerwony duch to produkcja wojenna z 2021 roku. Akcja rozgrywa się w grudniu 1941 roku podczas ataku hitlerowców na Rosję. Grupie sowieckich żołnierzy pomaga niespodziany kompan, którym jest tytułowy "Czerwony duch". Mityczna postać wyłapuje niemieckich żołnierzy.

Delirium

Delirium to pozycja pomiędzy horrorem a thrillerem psychologicznym. Opowiada o mężczyźnie, który po wyjściu z zakładu psychiatrycznego odziedzicza dom po rodzicach. Jednak seria niepokojących zdarzeń przekonuje go, że miejsce musi być nawiedzone. Kino grozy.

Zagadka nawiedzonego domu

Zagadka nawiedzonego domu to film z 2015 roku i pozycja dla fanów horrorów. W 1997 roku rodzina Andersonów znika bez śladu i nigdy nie zostają odnalezione ich ciała. Ich dom za to stał pusty, jednak do czasu. Bardzo możliwe, że już jest nawiedzony.

Na które z powyższych nowości czekacie, by obejrzeć na CDA Premium?