Jak wyglądały gwiazdy, zanim stały się sławne? Niektórych trudno rozpoznać

Dokumentowanie swojego życia za pomocą zdjęć pozwala uchwycić pewien moment z przeszłości i utrwalić go, dzięki czemu możemy z poczuciem nostalgii oglądać siebie sprzed wielu lat. To samo możemy czynić także w przypadku gwiazd Hollywood, co jest również ciekawe ze względu na możliwość obserwowania ich z czasów młodości, kiedy jeszcze nie byli tak znani.

Znani są głównie ze swoich ekranowych wizerunków, zatem oglądanie ich zdjęć z dzieciństwa może być dla wielu zaskoczeniem. Utrwalił się np. obraz Keanu Reevesa wcielającego się w rolę Johna Wicka z długimi włosami i brodą, co stało się wręcz ikoniczne. Ale idąc wstecz mamy Neo z Matrixa, a cofając się jeszcze bardziej, mamy młodego chłopaka, którego kilku złośliwców mogłoby nigdy nie posądzić o zostanie gwiazdą kina akcji. Jak zatem wyglądali aktorzy i aktorki, zanim znaleźli drogę do słowy? Oto kilka zdjęć znanych osób, zanim osiągnęły popularność w mainstreamowym kinie. Niektóre mogą zaskakiwać, jak chociażby fryzura Toma Hanksa z lat 70.

Jak wyglądali celebryci, zanim stali się sławni