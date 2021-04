Ratchet & Clank: Rift Apart - poznajcie Rivet. Zwiastun przedstawia nowa bohaterkę

SIE

Już w czwartek, 29 kwietnia, odbędzie się kolejna prezentacja State of Play od PlayStation, w której trakcie poznamy więcej informacji na temat Ratchet & Clank: Rift Apart i nie tylko. Sony postanowiło jednak nie czekać do tego wydarzenia i już teraz pokazało nowy zwiastun nadchodzącego tytułu wraz z obietnicą ujawnienia więcej w najbliższy czwartek.

Materiał z gry przedstawia między innymi nowe, niepublikowane wcześniej sceny z rozgrywki, a także nową bohaterkę. Postać tę widzieliśmy już wcześniej na materiałach promocyjnych, ale teraz zdecydowano się poświęcić jej nieco więcej uwagi. Dowiadujemy się, że ma ona na imię Rivet i należy do ruchu oporu z innego wymiaru.

Najnowsze przygody duetu Ratchet i Clank dedykowane są wyłącznie konsoli PlayStation 5. Premiera gry została zaplanowana na 11 czerwca.