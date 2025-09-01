Znamy cenę Hollow Knight: Silksong. Jest zaskakująco tanio!

fot. Team Cherry

Reklama

Hollow Knight: Silksong zapowiedziano w 2019 roku. Początkowo miał to być dodatek do produkcji wydanej dwa lata wcześniej, jednak twórcy ze studia Team Cherry zmienili zdanie i zdecydowali się stworzyć większy, samodzielny tytuł. Na szczegóły musieliśmy czekać bardzo długo – dopiero niedawno ogłoszono, że gra zadebiutuje 4 września. Teraz w sieci pojawiła się kolejna istotna informacja.

Cena Hollow Knight: Silksong została ujawniona w sklepie GameStop. Przez pewien czas widoczna była tam karta gry w wersji na Nintendo Switch, z której wynikało, że za tę produkcję zapłacimy 19,99 USD, czyli około 73 zł. Niedługo później zostało to przez twórców we wpisie opublikowanym na Bluesky. To zaskakująco niska kwota, szczególnie biorąc pod uwagę, jak bardzo oczekiwany jest ten tytuł.

fot. Bluesky

Silksong dostępne będzie na PC oraz wszystkich popularnych konsolach: PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, a także Nintendo Switch 1 i 2. Gra w dniu swojego debiutu trafi też do biblioteki usługi Xbox Game Pass.