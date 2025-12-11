placeholder
Najlepsza promocja filmu science fiction w historii? Mistrz kina zalał USA tajemniczymi plakatami

Takiej promocji nie miał jeszcze chyba żaden film science fiction. Na ulicach amerykańskich miast pojawiły się tajemnicze plakaty zapowiadające przyszłoroczną produkcję Stevena Spielberga o UFO. Są także nowe spekulacje na temat tytułu i szczegółów fabuły.
Piotr Piskozub
Przyszłoroczny film science fiction rozpoczął swoją kampanię promocyjną w naprawdę oryginalny sposób. Na ulicach Los Angeles i Nowego Jorku pojawiły się plakaty tajemniczej produkcji Stevena Spielberga, która nie ma jeszcze oficjalnego tytułu - w tym kontekście mówi się o UFO, Disclosure bądź The Dish. Billboardy zapowiadają jedynie, że "wszystko zostanie ujawnione", potwierdzając również datę premiery: 12 czerwca 2026 roku. Spójrzcie sami:

UFO - plakat filmu Stevena SpielbergaWorld of Reel

Niektóre amerykańskie portale popkulturowe spekulują, że tonacja plakatów zapowiada mroczniejszą atmosferę samego filmu science fiction, niż wcześniejszej sądziliśmy. Dziennikarze serwisu Comic Book Movie mieli z kolei słyszeć, że prawdziwy tytuł produkcji to faktycznie Disclosure, w dodatku będzie on "ukrytą kontynuacją" Bliskich spotkań trzeciego stopnia. Do tych przypuszczeń podchodźmy jednak na razie z dużym dystansem, nawet pomimo słów scenarzysty Davida Koeppa, który stwierdził swego czasu, że przyszłoroczne dzieło będzie nawiązywać do "starej szkoły" Spielberga i jego filmów o UFO. 

Filmy science fiction, które zadziwiająco (i przerażająco) trafnie przewidziały przyszłość

„Otchłań” (1989) – użycie specjalnego płynu do oddychania. W prawdziwym świecie w 2017 roku niemieccy naukowcy zaczęli faktycznie testować proces „wentylacji cieczą” w trakcie nurkowania.

arrow-left
„Otchłań” (1989) – użycie specjalnego płynu do oddychania. W prawdziwym świecie w 2017 roku niemieccy naukowcy zaczęli faktycznie testować proces „wentylacji cieczą” w trakcie nurkowania.
fot. materiały prasowe
arrow-right

W obsadzie produkcji są Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth, Eve Hewson, Colman Domingo i Wyatt Russell. 

Źródło: World of Reel

