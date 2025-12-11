Najlepsza promocja filmu science fiction w historii? Mistrz kina zalał USA tajemniczymi plakatami

Art Directors Guild

Przyszłoroczny film science fiction rozpoczął swoją kampanię promocyjną w naprawdę oryginalny sposób. Na ulicach Los Angeles i Nowego Jorku pojawiły się plakaty tajemniczej produkcji Stevena Spielberga, która nie ma jeszcze oficjalnego tytułu - w tym kontekście mówi się o UFO, Disclosure bądź The Dish. Billboardy zapowiadają jedynie, że "wszystko zostanie ujawnione", potwierdzając również datę premiery: 12 czerwca 2026 roku. Spójrzcie sami:

Niektóre amerykańskie portale popkulturowe spekulują, że tonacja plakatów zapowiada mroczniejszą atmosferę samego filmu science fiction, niż wcześniejszej sądziliśmy. Dziennikarze serwisu Comic Book Movie mieli z kolei słyszeć, że prawdziwy tytuł produkcji to faktycznie Disclosure, w dodatku będzie on "ukrytą kontynuacją" Bliskich spotkań trzeciego stopnia. Do tych przypuszczeń podchodźmy jednak na razie z dużym dystansem, nawet pomimo słów scenarzysty Davida Koeppa, który stwierdził swego czasu, że przyszłoroczne dzieło będzie nawiązywać do "starej szkoły" Spielberga i jego filmów o UFO.

W obsadzie produkcji są Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth, Eve Hewson, Colman Domingo i Wyatt Russell.