Chad McQueen nie żyje. Był synem legendarnego aktora oraz gwiazdą Karate Kid. Prawie zagrał w Cobra Kai

Chad McQueen był synem legendarnego aktora, Steve'a McQueena oraz aktorki Neile Adams. Poszedł w ślady ojca i występował w filmach, ale nigdy nie zdobył podobnej sławy. Dlatego poświęcił się karierze sportowej, ścigając się w wyścigach samochodowych. W styczniu 2006 roku doznał poważnych obrażeń w wypadku na torze Daytona International Speedway podczas treningu do wyścigu 24 Hours of Daytona Sports Car. Po tym incydencie nie wrócił już do zawodowego ścigania.

McQueen, który zmarł 11 września, wystąpił w kilkunastu filmach, m.in. w Firepower, Czerwona linia czy Gliniarz z Nowego Jorku. Natomiast został zapamiętany za rolę Dutcha w dwóch pierwszych częściach Karate Kid.

Chad McQueen miał pojawić się w 6. sezonie Cobra Kai. Twórca składa hołd

Co ciekawe twórcy serialu Cobra Kai chcieli, aby McQueen powrócił do swojej roli. Interesującą historię przedstawił Jon Hurwitz, w której możemy się dowiedzieć, że aktor był bliski gościnnego występu w produkcji Netflixa. Na X napisał, że Dutch mógł być najbardziej przesiąkniętą filozofią Cobra Kai osobą ze wszystkich, ponieważ był bezlitosny i niebezpieczny na wskroś. Przyznał, że to właśnie w nim kochali, a było to zasługą występu Chada McQueena. Dodał, że gdy przeprowadzali rozmowy kwalifikacyjne ze scenarzystami to, gdy kandydaci nie wiedzieli kim był Dutch to mieli małe szanse dostać pracę. Natomiast, gdy sami o nim wspominali to ich szanse gwałtowanie rosły. To podkreślało, jako ważną była dla twórców serialu ta postać.

Zawsze chcieliśmy, żeby Chad McQueen pojawił się w serialu. I kilka razy prawie się udało. Chad był rozdarty. Jego kontuzje ograniczały jego możliwości, ale spodobał mu się pomysł ponownego grania ze swoim kumplem, Williamem Zabką. Świetnie się bawili kręcąc Karate Kid.

Twórca zdradził, że przed 6. sezonem otrzymali wiadomość, że McQueen zgodził się na udział w serialu. On, Josh Heald i Hayden Schlossberg, którzy od dziecka są wielkimi fanami Karate Kid, pojechali na jego ranczo, aby się z nim spotkać. Hurwitz przyznał, że McQueen był wyjątkowy, zabawny oraz pokazał im wiele pamiątek filmowych i wyścigowych. Darzył dużą miłością i szacunkiem osiągnięcia swojego ojca.

Opuściliśmy dom Chada podekscytowani i zdeterminowani, by uczynić powrót Dutcha wyjątkowym. I tak, jego imię pojawia się w odcinku 6x02, częściowo po to, by przypomnieć o nim widzom. Napisaliśmy dla niego scenę, która miała pojawić się znacznie później w sezonie. Dutch nadal był twardzielem. Scena była pełna patosu. Zwaliłaby z nóg młodego Jona, Josha i Hayden.

Niestety McQueen nie mógł dołączyć do serialu, gdy nadszedł czas zdjęć. Ostatecznie nie było im to dane, aby w nim wystąpił. Natomiast Dutcha zapamiętają jako największego z twardzieli w Miyagiverse, który nienawidził "Danielle" i uwielbiał jeździć na rowerach ze kolegami. Na koniec Hurwitz przyznał, że jest wdzięczny za to, że miał zaszczyt spędzić z nim popołudnie, a następnie wysłał słowa wsparcia rodzinie.

Z kolei dzieci McQueena - Jeanie, Chase i Madison - na Instagramie wydali oświadczenie.

Jego niezwykła podróż jako naszego kochającego ojca wraz z jego niezachwianym oddaniem naszej matce, naprawdę uosabiała życie pełne miłości i poświęcenia. Jego pasja do wyścigów nie tylko uwydatniła jego wyjątkowy talent, ale także służyła jako sposób na oddanie hołdu spuściźnie jego ojca oraz była świadectwem wartości, które w nim zaszczepiono.

Post udostępniony przez Steve McQueen (@stevemcqueen)

Chad McQueen, który urodził się 28 grudnia 1960 roku, nie tylko grywał w filmach i serialach, ale również pełnił funkcję producenta w kilku tytułach. Pojawił się też w paru dokumentach o swoim ojcu. Miał zająć się produkcją wykonawczą projektu Yucatan, który jest we wczesnej fazie rozwoju w Netflixie. To film, którym chciał zająć się jego ojciec . Za jego produkcję mają odpowiadać Robert Downey Jr. i Susan Downey z ramienia ich studia Team Downey.