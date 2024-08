Powstanie spin-off o panu Miyagim? Twórcy Cobra Kai myślą o przyszłości franczyzy

fot. Netflix

Serial Cobra Kai w połowie lipca powrócił na Netflix z nowymi odcinkami finałowego sezonu. The Hollywood Reporter przeprowadził wywiad z twórcami serialu: Haydenem Schlossbergiem, Joshem Healdem i Jonem Hurwitzem. Zostali zapytani o plany na przyszłość franczyzy na Netfliksie.

Twórcy Cobra Kai myślą o przyszłych spin-offach

Hayden Schlossberg przyznał w wywiadzie, że cały czas myślą o spin-offach Cobra Kai.

Karate Kid Cobra Kai samo w sobie jest w pewnym sensie spin-offem. Wzięliśmy dręczyciela z Karate Kid, wzięliśmy tę gałąź franczyzy i stworzyliśmy własne drzewo. Czujemy, że moglibyśmy zrobić to z każdą postacią z serialu. Zdecydowanie myśleliśmy o tym, łącząc wszystkie wątki ze wszystkimi postaciami. Myślimy o frajdzie podążania za nimi w przyszłości, a ponadto myślimy o przeszłości.

W 6. sezonie pojawił się wątek pana Miyagiego. Okazało się, że legendarny sensei skrywa niespodziewanie mroczną przeszłość. Twórca przyznał, że stworzyli historię tajemniczego pudełka pana Miyagiego z myślą właśnie o spin-offie.

To budzi wszystkie te pytania o panu Miyagim i jego życiu, a to było coś, co chcieliśmy zrobić od jakiegoś czasu. Rozmawialiśmy z Robertem Markiem Kamenem, scenarzystą oryginalnego Karate Kid, który oparł cały ten film na historii swojego senseia, który uczył się karate na Okinawie. Rozmawialiśmy z nim o całej tej historii Miyagiego, co pomogło nam w pracach nad 6. sezonem. Teraz, gdy je skończymy, możemy faktycznie zacząć się tym zajmować. Skupialiśmy się tylko na Cobra Kai i dokończeniu serialu... Kiedy to zrobimy, mamy nadzieję, że będziemy mieć kilka ekscytujących rzeczy.

Twórca dodał, że najpierw chcą zakończyć Cobra Kai, aby potem wyznaczyć ścieżkę, jaką chcą obrać w temacie spin-offów. Podkreślił, że jest to coś, co bardzo chcą zrobić.

Druga część 6. serii trafi na platformę 15 listopada. Ostatnią partię epizodów dostaniemy w 2025 roku.

