Chadwick Boseman miał zagrać w filmie Czarna Pantera 3. Pieniądze nie grały dla niego roli

Portal Hollywood Reporter opublikował na swojej stronie obszerny artykuł o wpływie, jaki na własne otoczenie i najbliższych wywierał zmarły w sierpniu tego roku Chadwick Boseman. W materiale znajdziemy wiele poruszających historii o działaniach aktora, jednak zawarto w nim także istotną informację dla wszystkich fanów produkcji Marvel Studios. Okazuje się bowiem, że jeszcze przed śmiercią Boseman podpisał kontrakt na udział w dwóch kolejnych odsłonach filmu Czarna Pantera.

Jego agent, Michael Greene, wyjawił, że za produkcję Czarna Pantera 2 aktor miał otrzymać 10 mln USD, natomiast za 3. część historii (nazwaną w artykule "wtedy planowaną") - 20 mln USD. Greene zaznacza jednak, że Bosemanowi absolutnie nie chodziło o pieniądze:

On zawsze chciał robić rzeczy, które się liczyły i które miały większe znaczenie. W każdej roli, nawet gdyby był to występ w serialu czy telewizji, to musiało być coś, co zawierało pozytywny przekaz. On zawsze był mówcą, rzecznikiem; jak mi kiedyś powiedział, już w szkole uczestniczył w wielu debatach.

W zeszłym tygodniu Kevin Feige zdradził, że postać Czarnej Pantery w kolejnym filmie MCU nie będzie obsadzona na nowo - taki obrót spraw ma być swoistym uhonorowaniem dziedzictwa, które pozostawił po sobie Boseman.