Challengers - premiera opóźniona. Potencjalnie oscarowy film pierwszą ofiarą strajku aktorów

fot. materiały prasowe

Oficjalnie ogłoszono, że Challengers nie zadebiutuje w 2023 roku. MGM przesunęło datę premiery na 26 kwietnia 2024 roku. Pierwotnie film miał pojawić się we wrześniu w kinach na całym świecie po światowej premierze na festiwalu w Wenecji. Równocześnie z decyzją o opóźnieniu premiery film został wycofany z festiwalu. Nie jest to na pewno ostatnia taka sytuacja.

Challengers opóźnione

Jest to efekt strajku aktorów, które może potrwać wiele tygodni. Opóźnienie przez studio MGM wiąże się z przeświadczeniem, że nikt nie oczekuje zakończenia strajku do września 2023 roku. W trakcie strajku aktorów należących do SAG-AFTRA, czyli Gildii Aktorów Amerykańskich, nikt nie może promować swoich filmów. Także w mediach społecznościowych, w których grająca główną rolę Zendaya ma 200 mln followersów. Jest to silna baza do mocnej promocji tego dramatu, czego aktorka zrobić nie może. Stąd też decyzja o zmianie daty premiery.

Strajk aktorów - opóźnienia

Poinformowano też o opóźnieniach takich filmów jak:

White Bird - przesunięcie z 18 sierpnia 2023 roku na czwarty kwartał 2023 roku.

Dirty Dancing 3 - przesunięcie z 9 lutego 2024 roku na lato 2025 roku.

Problemista - premiera anulowana. Studio czeka z decyzją na koniec strajku.

Nieoficjalnie mówi się, że Diuna 2 i wiele innych produkcji także czeka przesunięcie daty premiery.

Challengers - o czym jest film?

Bohaterką jest tenisistka Tashi (Zendaya), która wraz z mężem Artem (Faist) spotykają dawnego rywala Patricka (O'Connor). Mężczyzna jest też byłym kochankiem i najlepszym przyjacielem Tashi. Dziewczyna przekonuje Arta do dołączenia do tenisowego turnieju, ale kiedy Art dowiaduje się, że będzie walczyć z Patrickiem, wybuchają problemy i zaczyna się rywalizacja.