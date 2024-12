Jak Jurassic World: Odrodzenie rozpocznie zupełnie nowy rozdział? Wypowiedzi i nowe zdjęcia

fot. materiały prasowe

Reklama

Entertainment Weekly opublikowało nowe zdjęcia z nadchodzącego filmu Jurassic World: Odrodzenie, a także wypowiedzi reżysera, Garetha Edwardsa.

Jurassic World: Odrodzenie – nowe zdjęcia

Jurassic World: Odrodzenie – wypowiedzi reżysera

Reżyser opowiedział o zdjęciach, które odbywały się w Tajlandii. To właśnie tam według niego warunki geograficzne są najbliższe tym pierwotnym, co jest istotne dla filmu o dinozaurach.

Mogę to teraz powiedzieć, gdy jesteśmy po innej stronie, ale nagrywaliśmy w rzekach i na bagnach namorzynowych. Gdy ich szukaliśmy, spotykaliśmy jadowite węże wodne, były ogromne i musieliśmy je łapać. Nie mówiliśmy tego aktorom, którzy spędzili cały dzień, brodząc po tym terenie. I były tam gigantyczne jadowite pająki i inne stworzenia na drzewach. Nie zauważyłbyś ich od razu. Po prostu idź dalej!

By nakręcić sceny na oceanie, ekipa udała się na Maltę. Reżyser wspomniał o kilku "wodnych akrobacjach", które musieli wykonać w czołgu, a także o ostatecznym dokonaniu niektorych zdjęć na Morzu Śródziemnym.

To prawdopodobnie ostatni film, jaki kręciłem na oceanie, było bardzo trudno. Cieszę się, że wytrwaliśmy, ale myślę, że wszyscy, szczególnie aktorzy, przeżyli równie szaloną podróż, jak bohaterowie filmu – bardzo wymagające, czasami bliskie śmierci doświadczenia, które były wysoko nagradzane, gdy udało się odnieść sukces.

Te lokalizacje były częścią "powrotu do podstaw" tej franczyzy, co ma być podstawą odrodzenia serii. Chociaż ludzie nadal masowo gromadzą się w kinach, aby zobaczyć kolejne przygody dinozaurów, ostatnie części tej franczyzy nie spotkały się z aż tak dużym uznaniem krytyków i nie zarobiły aż tak dużo. Twórcy chcą odzyskać magię klasyka z 1993 roku – prawdziwe lokalizacje, w których kręcono filmy, stosunkowo prosta historia i nowi, świeży bohaterowie.

Nie mogę wypowiadać się w imieniu Universal, ale wydawało się, że to nowa trylogia. Nie jestem pewien, jakie są ich plany, ale to było jak zupełnie nowy rozdział dla tej franczyzy. Dla mnie to ogromny list miłosny do Stevena Spielberga i jego wcześniejszych filmów. Są w tym filmie momenty, które przypominają mi Szczęki. To jak lista największych hitów wśród aspektów jego filmów, które uwielbiałem za dzieciaka. To w zasadzie mała przygodowa odyseja, przemierzanie wyspy, a tak naprawdę opowieść o przetrwaniu.

Oczywiście wszystko idzie nie tak i staje się sytuacją, którą lubisz oglądać jako fan Jurassic. Kiedy już wyruszysz na przygodę, film nie odpuszcza aż do napisów końcowych. Przyjemność w tym przypadku polega na ciągłych pościgach, ucieczce, strachu, horrorze, podkręcaniu fabuły, scenografii i momentów z dinozaurami.

Edwards próbuje uchwycić esencję tego, co kochał w Jurassic Parku Spielberga także poprzez efekty wizualne.

Jurassic Park faktycznie przodował w dziedzinie grafiki komputerowej, ale mam wrażenie, że zgubiliśmy się po drodze w tym wyścigu. Jurassic zawierał tak naprawdę zaledwie kilkadziesiąt ujęć zawierających efekty specjalne, a to naprawdę mocny film. Próbowaliśmy więc wrócić do tych wszystkich sztuczek i pomysłów, które wpływają na widzów i wprawiają ich w zakłopotanie. Chciałem po prostu wywołać to uczucie, które towarzyszyło mi, gdy byłem młodszy i pełny podziwu dla tych rzeczy.

Zobacz także:

Jurassic World: Odrodzenie – fabuła, data premiery

Historia rozgrywa się pięć lat po wydarzeniach z filmu Jurassic World: Dominion. Środowisko na świecie okazało się zbyt surowe dla dinozaurów. Te, które przeżyły, znajdują się w kontrolowanym klimacie przypominającym ten, gdy żyły na Ziemi. Trzy największe stworzenia zamieszkujące te biosfery są kluczem do stworzenia leku, który może mieć zbawienne skutki dla ludzkości. Bohaterką jest Zora Bennett (Scarlett Johansson), doświadczona ekspertka od tajnych operacji, która ma dowodzić wyprawą mającą na celu zebranie genetycznego materiału trzech gigantycznych dinozaurów. Kiedy misja Zory przypadkiem trafia na wycieczkę rodziny cywilów, zostają oni zaatakowani przez wodne dinozaury. Teraz bohaterowie zostają uwięzieni na wyspie. Muszą stawić czoła szokującemu odkryciu, które ukrywano przed światem od dekad.

Premiera kinowa filmu odbędzie się 2 lipca 2025 roku.