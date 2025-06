Cillian Murphy pojawi się w trylogii 28 lat później. Musimy jednak trochę poczekać

fot. materiały prasowe

Danny Boyle potwierdził, że planowany jest powrót Cilliana Murphy'ego do franczyzy 28 dni później. Jednak jego cameo nie zostanie uwzględnione w fabule filmu 28 lat później, który jeszcze w tym miesiącu wejdzie do kin. Reżyser ujawnił, iż aktor pojawi się w zakończeniu sequela, The Bone Temple, którego premiera została zaplanowana na 2026 rok.

- Pojawi się w drugim filmie. Nie mogę zdradzać zbyt wiele. Zabiliby mnie - powiedział portalowi IGN.

Reżyser 28 lat później o trylogii. Te filmy możecie traktować jak odrębne historie

28 dni później - dlaczego powrót Cilliana Murphy'ego jest opłacalny?

W rozmowie z Business Insiderem Danny Boyle stwierdził, że zaangażowanie Cilliana Murphy'ego w projekt może przynieść spore zyski. Co więcej, jego zdaniem udział aktora może być zapewnieniem, że trzeci film zostanie sfinansowany. Reżyser przyznał wcześniej, że budżet na finałową część nie został jeszcze uzbierany. Będzie on zależny od box office 28 lat później oraz The Bone Temple.

- Miejmy jednak nadzieję, że jeśli wszystko pójdzie w porządku, dadzą nam pieniężną zgodnę i na trzeci film. Wszyscy to popierają, serio. Łącznie z Cillianem.

Boyle wspomniał również, że to udział Murphy'ego w trylogii zapewnił mu zgodę na nakręcenie filmu 28 lat później przy pomocy iPhone'ów. Przypomnijmy, że film wejdzie do kin już 20 czerwca.

