Od Tywina Lannistera do Michała Anioła. Charles Dance obsadzony w nowym serialu

Charles Dance, znany z roli Tywina Lannistera w Grze o tron, został obsadzony jako sławny artysta Michał Anioł w serialu Renaissance: The Blood and the Beauty od BBC–PBS.

Renaissance: The Blood and the Beauty - co wiemy?

Produkcja ma „ujawnić nieznaną stronę renesansu” i pokazać jak jedne z największych dzieł sztuki narodziły się w epoce przemocy i rywalizacji. Na ekranie oprócz Michała Anioła zobaczymy także takie ważne postacie jak Leonardo da Vinci i Rafael, a także ich patronów. Akcja będzie rozgrywać się w XVI-wiecznych Włoszech.

Charles Dance - w czym grał?

Charles Dance jest przede wszystkim znany z genialnej roli Tywina Lannistera w serialu Gra o tron. Jego portfolio jest jednak o wiele obszerniejsze. Zagrał również w takich produkcjach jak I nie było już nikogo, Zanim się pojawiłeś, Obcy 3, Gra tajemnic czy Dracula: Historia nieznana. Był również czterokrotnie nominowany do nagrody Emmy za występy w: The Crown, Królestwie drapieżników i Samotni.

