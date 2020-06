Charles Webb nie żyje. Twórca powieści Absolwent miał 81 lat

fot. materiały prasowe

Charles Webb urodził się 9 czerwca 1939 roku w San Francisco. W 1961 roku ukończył Williams College, a dwa lata później napisał swoją pierwszą powieść. Jego literacki debiut zainspirował Mike'a Nicholsa do stworzenia filmowej adaptacji - tak w 1967 roku powstał głośny i szeroko znany do dziś film pt. Absolwent. Ta historia była podobno inspirowana prawdziwymi przeżyciami Webba, nie ma jednak charakteru dokładnej biografii. Nagrodzony Oscarem film jest bardzo wierny oryginałowi i ceniony przez widzów.

Pisarz odszedł 16 czerwca 2020 roku; o jego śmierci poinformował serwis Deadline. Przyczyną była choroba krwi.

W 2007 roku Webb opublikował kontynuację Absolwenta pt. Home School. Jak sam przyznał, książkę napisał głównie dla pieniędzy, których w życiu nie zgromadził zbyt wiele. Słynął zresztą z minimalizmu; rozdawał swoje dobra materialne, a wraz z żoną mieszkał na osiedlach przyczep czy koloniach nudystów. Inne jego książki przeniesione na ekran to The Marriage of a Young Stockbroker i New Cardiff.