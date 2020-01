Cheaper by the Dozen - Disney+ robi remake. Kiedy ruszą prace?

Cheaper By The Dozen będzie kolejną nową wersją filmu Fałszywa dwunastka. Film opowiadał historię Toma Bakera, który pod nieobecność żony musiał zająć się dwunastką swoich niesfornych dzieci. Disney+ już wcześniej zapowiadało remake, teraz podano informację, że zdjęcia do filmu rozpoczną się 13 lipca 2020 roku.

Reżyserem produkcji został Gail Lerner, natomiast za scenariusz odpowiedzialne będą Kenya Barris i Jenifer Rice-Genzuk. Będzie to druga produkcja oparta o film z 1950 roku. Bardziej znana wersja Fałszywej dwunastki z 2003 roku, reżyserowana była przez Shawna Levy'ego. Dokładna data premiery nowej odsłony nie jest na razie znana.