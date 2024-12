Jak zrobić dobry film w uniwersum Spider-Mana od Sony? Reżyser Kravena wyjaśnia

fot. materiały prasowe

Kraven Łowca zbliża się wielkimi krokami, a J. C. Chandor udzielił kolejnego wywiadu na temat filmu. Poruszone zostały tematy wprowadzenia nowych postaci do uniwersum

Kraven Łowca – wypowiedzi reżysera

Przed reżyserem filmu stanęło duże wyzwanie – stworzyć ważny dla uniwersum Spider-Mana film, a do tego wprowadzić nieznane widzom filmów kinowych postacie, takie jak Kraven czy Chameleon.

Mam w tym świecie wystarczająco postaci, które dostałem od moich partnerów i musiałem stworzyć nowe wersje tych bohaterów w niektórych przypadkach... i wprowadzić je pierwszy raz do filmu z wieloma innymi postaciami i mieć je wszystkie prawdopodobnie pasujące do naszej małej historii dla widzów, którzy nie wiedzą, kim jest Chameleon.

Reżyser zdecydował, że zamiast dokonywać wyborów fabularnych ze względu na franczyzę, postawi na stworzenie przede wszystkim własnej wersji Kravena, która ma trafić także do widzów, którzy nie śledzą uniwersum stworzonego przez Sony.

Nie chcę zdradzać zbyt wielu wątków fabularnych, ale struktura naszego filmu sprawia, że ​​reszta tych światów nie ma tak naprawdę znaczenia. Gdybym naprawdę cholernie dobrze opowiedział tą wersję tej historii i skupił się na jakości jej opowiadania, a następnie z Aaronem i naszym zespołem aktorskim, a także rzeczami, które wymyśliliśmy, myślę, że ludzie byliby naprawdę tym podekscytowani… Ale moim celem było w jakimś sensie odizolowanie naszego filmu, ochrona go i po prostu opowiedzenie, wiesz, tak świetnej historii.

Przyziemna, osadzona na Ziemi historia z pewnością pomogła Chandorowi osiągnąć zamierzone cele. To właśnie takie historie bowiem należą do jego ulubionych.

To bardzo przyziemna historia... moje ulubione historie w świecie Spider-Mana to te rozgrywające się na ulicy. Istnieją oczywiście pewne opowieści, które kończyły się w kosmosie i wszystkim innym, ale nasza do nich nie należy. Ona bardziej opiera się na tym, na naszym świecie.

Kraven Łowca – fabuła, data premiery

Bohaterem jest rosyjski imigrant Sergei Kravenoff, który jest synem potężnego gangstera. Antybohater ma misję, by udowodnić, że jest najlepszym łowcą na świecie.

Film zadebiutuje w polskich kinach już 13 grudnia.