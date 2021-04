Chernobylite wkrótce opuści wczesny dostęp. Zwiastun zdradza datę premiery gry

fot. The Farm 51

Chernobylite to survival-horror od polskiego studia The Farm 51, w której gracze trafiają do czarnobylskiej Strefy Wykluczenia. Produkcja zadebiutowała w ramach wczesnego dostępu na platformie Steam w październiku 2019, teraz zaś dowiedzieliśmy się, kiedy czekać nas będzie premiera finalnej wersji. Nowy zwiastun zdradza, że gra trafi na rynek w lipcu (na ujawnienie konkretnego dnia musimy jeszcze poczekać) i dostępna będzie na PC oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Wydanie na urządzenia nowej generacji planowane jest na późniejszy termin w tym roku.

To jednak jeszcze nie koniec dobrych wiadomości. Posiadacze wczesnego dostępu do Chernobylite już dziś mogą pobierać aktualizację Final Stage, która wprowadza szereg zmian w rozgrywce, a także poprawia optymalizację i inne problemy, o których informowali gracze.