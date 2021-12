Chernobylite otrzymało wersję demo. Strefę Wykluczenia sprawdzimy za darmo

fot. The Farm 51

Do Strefy Wykluczenia w polskiej produkcji Chernobylite możemy wkroczyć już teraz i to bez żadnych dodatkowych opłat. To za sprawą udostępnionej przez twórców wersji demonstracyjnej gry, która pozwoli nam na rozegranie prologu oraz dwóch pierwszych dni. Naturalnie przy kupnie pełnego wydania postęp z wersji demo zostanie zachowany.

Oprócz dema, gra doczekała się również darmowej aktualizacji o nazwie Ghost Town. Udostępnia ona graczom nową lokację do zwiedzenia. To opuszczone miasto nieopodal elektrowni w Czarnobylu, w którym do wykonania będą trzy misje poboczne oraz polowania. W planach jest też kolejne darmowe rozszerzenie o nazwie Blue Flames. Ma się ono ukazać w pierwszym kwartale przyszłego roku.

