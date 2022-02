Chevy Chase o swoim kontrowersyjnym zachowaniu na planie Community i SNL

fot. zrzut ekranu z Youtube (CBS Sunday Morning)

Znany aktor i popularny komik Chevy Chase w wywiadzie dla CBS Sunday Morning odniósł się do oskarżeń, że zachowywał się "jak palant" podczas pracy nad programem Saturday Night Live od NBC oraz na planie komedii Dana Harmona Community przez cztery sezony. Odszedł z serialu z powodu konfliktu z twórcą w związku z kierunkiem rozwoju jego postaci.

Zapytany o to jak się czuł, gdy usłyszał o negatywnych doświadczeniach swoich byłych współpracowników podczas pracy z nim, odpowiedział ze śmiechem, że to ich powinno się o to zapytać, a także, że "ma to w d...". Dodał również:

Jestem tym, kim jestem. I lubię to, gdzie jestem. Nie obchodzi mnie to. Jest część mnie, której nie zależy. I dużo o tym myślałem. I nie wiem, co ci powiedzieć. Po prostu mnie to nie obchodzi.

Przypomnijmy, że podczas jednego z najbardziej kontrowersyjnych wybuchów Chase'a na planie Community, aktor użył słowa obrażającego czarnoskóre osoby. Działo się to w trakcie gorącej dyskusji z Harmonem w 2012 roku na temat jego postaci, Pierce'a Hawthorne'a, starzejącego się potentata, który jest opisywany jako bigot. Nie powiedział tego w stronę Afroamerykanów - Donalda Glovera i Yvette Nicole Brown. Natomiast ta kłótnia zdenerwowała obsadę. Aktor wygłosił wtedy tyradę o jego kwestiach, które uznał za obraźliwe. Wyraził swoją frustrację, sugerując, że to w jaki sposób idą sprawy z Pierce'em doprowadzi do tego, że zostanie poproszony o nazwanie Troya (Glover) lub Shirley (Brown) czar...ami.

Poniżej można obejrzeć cały wywiad z Chasem:

