The Walking Dead 11B - fragment 9. odcinka. Maggie pod ostrzałem!

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. AMC

Premiera 9. odcinka The Walking Dead coraz bliżej, więc w sieci pojawiają się nowe materiały oraz wypowiedzi o nadchodzącej drugiej części 11. sezonu. Przypomnijmy, że ósmy odcinek zakończył się przejęciem dowództwa w Żniwiarzach przez Leah (Lynn Collins), która wystrzeliła w stronę grupy Maggie (Lauren Cohan) pociski z hwachy. Z kolei w Alexandrię uderzyła potężna burza, a dodatkowo jego mieszkańcy muszą walczyć ze szwendaczami.

Showrunnerka serialu, Angela Kang, w rozmowie z Entertainment Weekly przybliżyła widzom, co czeka ich w tym segmencie finałowej serii. Powiedziała, że Wspólnota będzie odgrywać coraz ważniejszą rolę w dalszej części historii.

Myślę, że za każdym razem, gdy nasza grupa styka się z nową społecznością, będą ludzie, którzy są pełni wiary i będą mówić, że to jest świetne, ale zawsze znajdą się też sceptyczne osoby, które wyczekują na to, co może pójść źle i to jest prawdziwe. Myślę, że integracja dla jednych jest bardzo łatwa, a dla innych bardziej wyboista.

Na oficjalnej stronie The Walking Dead na Facebooku pojawił się fragment 9. odcinka, który został wyemitowany podczas przerwy Super Bowl. Możemy zobaczyć w nim wybuchowe pierwsze minuty epizodu, w których Maggie musi uciekać przed ostrzałem z hwachy i walczyć z jednym ze Żniwiarzy. Następnie spotyka Negana (Jeffrey Dean Morgan) i rannego Elijah (Okea Eme-Akwari). Dodajmy, że 9. odcinek zadebiutował 13 lutego na amerykańskiej platformie streamingowej AMC+, czyli tydzień przed światową premierą.

The Walking Dead - fragment 9. odcinka

The Walking Dead - zdjęcia z sezonu 11B

The Walking Dead - sezon 11

The Walking Dead 11B - polska premiera dziewiątego odcinka 21 lutego 2022 roku o 3:30 nad ranem (równocześnie z amerykańską premierą) oraz 22:00 na kanale FOX.

