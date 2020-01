Chilling Adventures of Sabrina - oto teledysk promujący 3. sezon. Zobacz wideo i zdjęcia

Chilling Adventures of Sabrina wkrótce doczeka się 3. sezonu, w którym tytułowa bohaterka wybierze się do piekła w celu uratowania swojego chłopaka, Nicka. Netflix opublikował nowe wideo, które promuje nadchodzącą serię. Tym razem nie jest to jednak klasyczny zwiastun, a teledysk, w którym śpiewa i tańczy Kiernan Shipka, czyli aktorka wcielająca się w rolę Sabriny Spellman. W materiale można zobaczyć też fragmenty scen z nowych odcinków.

Poniżej możecie obejrzeć wideo z polskimi napisami.

Zobaczcie też nowe zdjęcia z nadchodzących epizodów.

Chilling Adventures of Sabrina - zdjęcia z 3. sezonu

Trzeci sezon Chilling Adventures of Sabrina zadebiutuje już 24 stycznia na platformie Netflix. W obsadzie są m.in. Kiernan Shipka, Ross Lynch, Lucy Davis, Michelle Gomez i Miranda Otto.