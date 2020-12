Chilling Adventures of Sabrina - zwiastun 4. sezonu. Pradawne koszmary chcą zniszczyć świat

fot. DIYAH PERA/NETFLIX

Zwiastun 4. sezonu Chilling Adventures of Sabrina zapowiada walkę o losy świata. Zagrożenie są pradawne koszmary, które zmuszają dotychczasowych wrogów do połączenia sił we wspólnej sprawie.

4. sezon ma 8 odcinków i w nich też bohaterowie będą musieli po kolei stawiać czoło tym koszmarom. Wszystko zapowiada nadchodzącą Otchłań, która zniszczy świat. W między Nick będzie chciał odzyskać serce Sabriny.

W obsadzie są Kiernan Shipka, Miranda Otto, Ross Lynch, Lucy Davis, Chance Perdomo, Michelle Gomez, Jaz Sinclair, Lachlan Watson, Gavin Leatherwood, Tati Gabrielle, Adeline Rudolph, Abigail Cowen o Richard Coyle.

Chilling Adventures of Sabrina - premiera 31 grudnia 2020 roku na Netflixie.