Chilling Adventures of Sabrina - zwiastun finałowego sezonu serialu. Jest data premiery

Serial Chilling Adventures of Sabrina powraca w tym roku z finałowym, 4. sezonem, który składa się z ośmiu odcinków. Netflix oficjalnie rozpoczął kampanię marketingową ostatniej odsłony. W sieci pojawił się pierwszy zwiastun zapowiadający 4. serię. Zdradza on datę premiery finałowego sezonu. Zadebiutuje on na Netflix 31 grudnia. Materiał możecie zobaczyć poniżej.

Zgodnie z zapowiedziami w finałowym sezonie Sabat czarownic ma walczyć z pradawnymi istotami, które wydostały się na wolność w ostatnim odcinku 3. sezonu i mają zamiar siać terror w Greendale. Ponadto Nick będzie chciał odzyskać serce Sabriny.

W obsadzie finałowego sezonu znajdują się między innymi Kiernan Shipka, Chance Perdomo, Miranda Otto, Lucy Davis oraz Gavin Leatherwood.