Powstaje animowany spin-off Stranger Things. Tytuł intryguje

Po niemal dwóch latach od pierwszego ogłoszenia, animowany spin-off Stranger Things otrzymał własny tytuł. Netflix ogłosił, że produkcja została zatytułowana następująco: Stranger Things: Tales From '85 (tłumacząc na polski: Opowieści z 1985 roku). Fani już zaczęli spekulować, co to może oznaczać. Spora część internautów sugeruje, że serial może przyjąć formę antologii, która pokaże przynajmniej kilka historii z tego konkretnego roku.

Tak twórcy serii, Matt i Ross Duffer, opisują nadchodzący projekt:

- Zawsze marzyliśmy o animowanym Stranger Things w stylu kreskówek z sobotnich poranków, które oglądaliśmy dorastając, a zobaczenie realizacji tego marzenia jest absolutnie ekscytujące.

Stranger Things: Tales From '85 - co wiadomo o spin-offie?

Ogłoszony tytuł sugeruje, że akcja będzie rozgrywać się w tym samym czasie, co wydarzenia z 3. sezonu Stranger Things. Nowa animacja stanie się przestrzenią na opowiedzenie nowych perspektyw i historii z tego konkretnego roku, które miały miejsce w miasteczku Hawkins.

Za animację odpowiada studio Flying Bark Productions, które pracuje również nad nowymi Pogromcami duchów dla Netflixa. Producentami wykonawczymi są bracia Duffer spod szyldu ich firmy Upside Down Pictures, a także Shawn Levy i Dan Cohen (21 Laps).

