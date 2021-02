Chińska wersja Steama nadchodzi. Valve planuje szturm na rynek azjatycki

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Wydawanie gier na chińskim rynku nie należy do najłatwiejszych przedsięwzięć. Twórcy muszą pilnować się, aby nie udostępniać treści, które mogłyby rozsierdzić tamtejsze władze. Na cenzurowanym można znaleźć się np. za stworzenie wirtualnego plakatu, który naśmiewa się z prezydenta Chin nazywając go kretynem i porównując do Kubusia Puchatka. Taki los spotkał twórców Devotion, którzy nazbyt pofolgowali sobie z krytyką Xi Jinpinga, przez co ich gra została usunięta z tamtejszej wersji Steama.

Zespół Valve postanowił wyjść naprzeciw oczekiwaniom tamtejszego rynku i stworzyć chińską wersję swojej platformy dla graczy. Według analityka biznesowego Daniela Ahmada usługa Steam China zadebiutuje w wersji bera 9 lutego i trafią do niej wyłącznie te gry, które zostaną zatwierdzone przez rząd w Pekinie. W pierwszej kolejności użytkownicy nowej platformy zagrają w Dota 2 oraz Counter-Strike: Global Offensive.

Według zapewnień Ahmada dotychczasowe konta Steama będą kompatybilne zarówno z lokalną, jak i globalną wersją platformy. Oznacza to, że gracze nadal będą mogli odpalać gry dostępne w oficjalnej steamowej dystrybucji, o ile dotychczas były na niej dostępne. Na razie nic nie wskazuje na to, aby globalna wersja platformy została zablokowana, nie można jednak wykluczyć, że w przyszłości rząd Chin zdecyduje się na taki ruch, aby w pełni kontrolować to, w jakie produkcje grają obywatele.

Prace nad Steam China prowadzone są od 2018 roku we współpracy z chińskim wydawcą Perfect World Entertainment.