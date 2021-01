Resident Evil: Village z otwartym światem i nagością? Tagi na Steam zdradzają pewne informacje

Capcom

Resident Evil: Village to kolejna odsłona serii survival-horrorów od firmy Capcom. Z ujawnionych do tej pory informacji wiemy, że zaoferuje ona znacznie inny klimat od poprzedniczek. Akcję osadzono w mrocznym zamczysku w Europie, a przeciwnikami głównego bohatera będą m.in. wilkołaki, wampiry i tajemnicza Lady Dimitrescu. Spostrzegawczy fani dostrzegli też, że niedawno zaktualizowano informacje o tej produkcji na SteamDB, co potencjalnie ujawnia kolejne szczegóły dotyczące rozgrywki. Pojawiły się tam bowiem tagi, które wskazują na obecność w grze nagości oraz... otwartego świata.

Niedługo później skomentował to Dusk Golem, który w przeszłości ujawniał pewne informacje na temat cyklu Resident Evil przed oficjalnymi ogłoszeniami. W krótkim wpisie tłumaczy on, że design lokacji rzeczywiście przypomina otwarty świat, a wewnątrz zespołu określa się go mianem "metroidvanii", czyli gier nastawionych na eksplorację i powracanie do zwiedzonych już wcześniej miejsc w celu odblokowania nowych dróg, skrótów itp. Dodaje też, że w Village rzeczywiście pojawi się nagość i podaje jeden przykład - wampirzyce widoczne w materiałach promocyjnych tuż przed zniknięciem z ekranu są na moment nagie.

Resident Evil: Village - premiera 7 maja 2021 roku na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series S/X.