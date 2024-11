Zaskakująca deklaracja Josha Brolina. Według niego Denis Villeneuve powinien być nominowany do Oscara

fot. youtube.com/Warner Bros. Pictures

Chociaż Diuna dostała w 2022 roku nominację do Oscara w kategorii Najlepszy Film, Denis Villeneuve nie otrzymał nominacji w kategorii Najlepszego Reżysera. To nie spodobało się wielu osobom – w tym jednemu z aktorów serii, Joshowi Brolinowi, który wyraził swoje niezadowolenie z tego faktu w wywiadzie dla Variety. Padła przy tym z jego strony mocna deklaracja, jeśli reżyser nie otrzyma nominacji za film Diuna: Część druga.

Diuna 2 – wypowiedź Josha Brolina

Jeśli on nie otrzyma nominacji w tym roku, rzucę aktorstwo. To był lepszy film, niż poprzedni. Gdy go oglądałem, czułem się, jakby mój mózg się rozwalił. To mistrzostwo, a Denis jest jednym z naszych mistrzowskich twórców filmu. Jeśli Oscary mają jakiekolwiek znaczenie, rozpoznają go.

Diuna 2 – fabuła, gdzie obejrzeć

Książę Paul Atryda dołącza do Fremenów i rozpoczyna duchową, wojenną podróż, by stać się Muad'Dibem, próbując jednocześnie zapobiec straszliwej przyszłości, której był świadkiem: Świętej Wojnie w jego imieniu, rozprzestrzeniającej się w całym znanym wszechświecie.

Diuna 2 aktualnie jest dostępna do obejrzenia na platformie Max.