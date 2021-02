Cyberpunk 2077 - CD Projekt i Valve pozwane za grę. Chodzi o cenę na platformie Steam

CD Projekt

W USA głośno zrobiło się o kolejnym pozwie zbiorowym przeciwko CD Projekt oraz firmie Valve, co związane jest z grą Cyberpunk 2077. Kilka osób postanowiło pozwać twórców tej produkcji oraz firmę odpowiadającą za platformę Steam, o nadużycia rynkowe. Według pozwu, właściciel platformy nadużywa swojej pozycji na rynku i podpisuje z twórcami umowy dystrybucyjne zawierające klauzulę "największego uprzywilejowania". W praktyce oznacza to, że inni nie mogą zaproponować niższej ceny za grę, niż Steam, co ma skutecznie uniemożliwiać innym sklepom konkurowanie z cyfrową platformą Gabe'a Newella.

CD Projekt już odniosło się do zarzutu. W komunikacie giełdowym spółki czytamy:

Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż otrzymał od współpracującej ze Spółką kancelarii prawnej potwierdzenie złożenia przed Sądem Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla okręgu Centralnej Kalifornii cywilnego pozwu zbiorowego pięciu osób fizycznych ("Pozywający") będących nabywcami gier za pośrednictwem platformy Steam, której właścicielem jest spółka Valve Corporation ("Valve"). Podmiotami pozwanymi są Valve wraz z innymi producentami i wydawcami gier w tym Spółką oraz jej spółką zależną CD PROJEKT Inc. Pozywający domagają się ustalenia na drodze sądowej, czy warunki Steam Distribution Agreement naruszały reguły prawa konkurencji w Stanach Zjednoczonych. Powództwo formułuje wobec Valve zarzuty co do nadużywania siły rynkowej poprzez wymaganie od twórców gier zawarcia w umowie dystrybucyjnej Steam klauzuli tzw. największego uprzywilejowania ("Klauzula"), na mocy której kontrahenci Valve mieliby zobowiązywać się wobec Valve, że cena gry na na platformie Steam będzie taka sama, jak cena na innych platformach. Jak wynika z pozwu, skutkiem posługiwania się tą klauzulą miałoby być nieprawidłowe funkcjonowanie rynku ze względu na utrudnienie innym platformom możliwości konkurowania pod względem cenowym ze Steam. Treść pozwu nie określa wartości roszczenia. Na obecnym etapie Spółka weryfikuje zasadność kierowania roszczeń wobec niej i jej spółki zależnej w ramach powyższego pozwu.

